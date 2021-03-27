Джамала показала подросшего сына в честь дня рождения

Украинская певица Джамала показала, как выглядит ее старший сын Эмир-Рахман, которому 27 марта исполнилось 3 года. Знаменитость опубликовала трогательные снимки, на котором запечатлена вся семья во время празднования дня рождения.

Соответствующие кадры с торжества Джамала показала поклонникам на своей странице в Instagram. День рождения Эмира-Размана было организовано по тематике популярного мультфильма, и судя по кадрам, торжество очень понравилось ребенку. На праздник пришли друзья старшего сына Джамалы, пригласили аниматоров в костюме щенков, а также не обошлось без большого торта и подарков.

"Мой дорогой, тебе за каждый день благодарна! Я не знаю как, но тебе уже три года! Вчера, когда укладывала тебя спать, ты сказал: Анашка, я тебе никогда не сделаю больно. Мне нечего добавить еще. Благодарна. Твоя маленькая мечта осуществилась. Щенячий патруль у нас везде, даже на носках ", – подписала кадры певица.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям старшего сына Джамалы и оставили ему множество теплых пожелания в комментариях под фото.

"Поздравляю. Все же на вас Эмир не похож, гораздо больше на отца", "Поздравления вашему маленькому принцу! Пусть растет здоровым и счастливым", – писали поклонники в сети.

Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Джамала снялась в комедийной ленте "Евровидение: История огненной саги", который вышел на американском стриминг-сервисе Netflix.