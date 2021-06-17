Джамала похвасталась подросшим младшим сыном. Фото

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила своего младшего сына Селима. Сейчас артистка открыто показывает мальчика, хотя раньше тщательно скрывала его лицо.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали звезду комплиментами.

На некоторых снимках младший сын Джамалы позировал на камеру в светлом костюме с изображением мотоцикла. На других фото он был одет в темно-синий наряд, а для третьего образа певица выбрала костюм с клетчатыми брюками.

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Пользователям сети очень понравились новые снимки сына Джамалы Селима. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Он у вас красавчик", "Чудо", "Лицо мамы! Какой сладкий мальчик", "Улыбака", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Джамала – украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Джамала поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ. Кроме того, артистка снялась без белья и в одном пиджаке.