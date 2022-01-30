Джамала одна отправилась на курорт и рассказала о разочарованиях ушедшего года

Популярная украинская крымскотатарская исполнительница Джамала отправилась отдыхать без семьи на Шри-Ланку. Певица рассказала, что ушедший год был очень непростым для нее – она пережила болезни, потери и разочарования.

Поделиться признанием артистка решила в своих Instagram-stories, пока снимала пейзажи из окна самолета. Она также показала уставшее лицо без макияжа после перелета.

Как призналась Джамала, она давно не путешествовала в одиночку. Последний раз это было до замужества и рождения детей. И хотя вокалистка только недавно вернулась из Египта, где отдыхала с семьей, она решила отправиться в самостоятельный трип к Индийскому океану. Перед поклонниками звезда предстала без макияжа и с растрепанными волосами. Она с улыбкой показала пустой автомобиль и рассказала о жаркой погоде на острове.

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Очевидно, "одинокий отдых" необходим для знаменитости в качестве перезагрузки. По ее словам, ушедший год оказался весьма сложным.

"Болезни. Потери. Столько разочарований, неоправданных надежд и снова разочарований, а возможно, просто много ожиданий", – подписала виды из иллюминатора певица.

Джамала поделилась, что много работала в 2021-м, отдавая всю свою энергию и любовь. Некоторые люди, как рассказала артистка, не заслуживали ее внимания и чрезмерной отдачи.

Коротко о знаменитости:

Джамала (Сусана Джамаладинова) – 38-летняя певица крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины. Работает в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках. Вместе с мужем Бекиром воспитывает двух сыновей: Эмира и Селим-Гирая.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Джамала порадовала поклонников фотографиями без макияжа. Она показала, как выглядит ее лицо без декоративной косметики.