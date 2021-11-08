Джамала показала, как выглядит в жизни без макияжа. Фото

Популярная украинская певица Джамала порадовала поклонников новыми фотографиями. Знаменитость сделала несколько селфи со своей собачкой. Она позировала без грамма макияжа.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "На случай, если вы, вдруг, забыли, что у меня есть ещё и собака", – написала артистка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На снимке Джамала позирует без макияжа и в красной кофте с капюшоном. Также заметно, что волосы певицы достаточно сильно блестят у корней. Можно допустить, что Джамала просто сделала маску для волос или ботокс, или же просто у нее жирный тип волос.

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В руках певица держит своего маленького питомца. Знаменитость сфотографировалась на фоне стены с фотографиями.

Поклонники принялись одаривать певицу и ее собаку комплиментами.

"Солнышко", "Красавицы", "Прекрасная", "Какой плюшевый и сладкий", "Больше на медвежонка похож", "Как можно забить, если Вы Джа такая милая как это солнышко", "Очень милый", "Душка", "Какой классный", – пишут люди.

К слову, недавно Джамала нежно поздравляла своего мужа Бекира Сулейманова и показала редкие фотографии с ним. Судя по снимкам, пара очень счастлива и наслаждаются друг другом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джамала появилась на публичном мероприятии в честь фильма режиссера Уэса Андерсона "Французский вестник" в боди с матерной надписью и позировала для фотографов Vogue UA.