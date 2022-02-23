Джамала объяснила, почему Украине нужно участвовать в Евровидении, несмотря на скандалы и угрозу России

Популярная украинская певица Джамала, которая была в судейском составе на Национальном отборе на Евровидение-2022, уверена, что Украине стоит ехать в Турин на международный песенный конкурс, несмотря на скандалы и политическую ситуацию в стране. Звезда пожелала Kalush Orchestra удачи в финале 14 мая.

Свое мнение касательно участия в вокальной битве Джамала обнародовала на личной странице в Instagram. Артистка обратилась к еврофанам, которые считают, что отправляться на Евровидение в период угрозы полномасштабной войны с Россией будет неуместным.

Исполнительница объяснила, что конкурс – это прекрасная возможность в который раз продемонстрировать миру украинскую культуру, ее самобытность и уникальность.

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"Все эти "некогда", "ехать некому" – не подходят. Это как купить билет, но назло проводнику пойти пешком. Мы для себя, мы за себя и в первую очередь за страну должны ехать и выступать лучше всех! Поймут или не поймут, осудят или нет, все равно. Ехать и сражаться", – написала знаменитость.

Джамала отметила, что конкурс отличается от концерта, поскольку участникам нужно привлечь внимание аудитории с первых секунд. Если этого не удастся сделать – на победу можно не рассчитывать.

"Главная разница между концертом и конкурсом в том, что в первом случае за тебя уже проголосовали билетом, а во втором ты постоянно и песней, и действием должен всем доказывать, что стоит победы. Здесь все жестоко, настоящая борьба. 15-30 секунд, максимум минута. Не заинтересовал? Все", – объяснила певица.

Артистка обратилась к представителям Украины – рэп-коллективу Kalush Orchestra – с просьбой привезти из Италии хорошие новости.

В комментариях поклонники прислушались к словам звезды, написав, что будут болеть за украинцев всей страной.

Коротко о знаменитости:

Джамала (Сусана Джамаладинова) – 38-летняя певица крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины. Работает в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках. Вместе с мужем Бекиром воспитывает двух сыновей: Эмира и Селим-Гирая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, общественный вещатель получил отчетные документы с оценками жюри и зрительским голосованием в финале Национального отбора на Евровидение-2022. Стало известно, какие баллы Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин поставили участникам.