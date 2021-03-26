Джамала назвала найбільший гонорар за виступ після перемоги на 'Євробаченні'

Українська співачка Джамала розповіла, що після перемоги на музичному конкурсі "Євробачення-2016" за одну її пісню могли заплатити 50 тисяч євро. Але як зазначила артистка, з часом це "трохи стихло", і гонорари знизилися.

Також знаменитість повідомила, що одного разу один із її приватних концертів замовила лише одна сім'я і за це вона отримала велику суму. Такими подробицями Джамала поділилася в програмі "33 за 3" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, що раніше Джамала зі сльозами на очах розповіла, що її дідусь дуже пишався нею, коли вона перемогла на конкурсі "Євробачення" у 2016 році з піснею "1944". Композицію артистка присвятила близькій та наболілій для її сім'ї темі – депортації кримських татар із півострова.

Джамала – українська кримськотатарська співачка і актриса, народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України.

Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

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