Джамала и Осадчая примерили балаклаву. Фото

Украинские знаменитости примерили стильные головные уборы украинского бренда Bevza. Его создателем является дизайнер и модельер Светлана Бевза.

Крымскотатарская певица и актриса Джамала на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в белоснежной балаклаве от Bevza. Отметим, что сегодня, 17 февраля, в 17.00 состоится онлайн-показ (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Так по-разному. Но когда убрала челку, то ощутила себя немного княгиней", – подписала снимки Джамала.

Присоединилась к ней и ведущая "Світського життя" Катерина Осадчая. В своем блоге в Instagram она также выложила снимок, на котором запечатлена в аналогичном головном уборе. Знаменитость в этом образе тоже ощутила себя в роли княгини Ольги.

"Не перестаю радоваться, что украинская история и культура становятся вдохновением для дизайнеров. Еще один повод гордиться своими – в рамках NYFW показ Bevza. Ждем в 17:00 по киевскому времени. А пока примеряю головной убор, вдохновленный образом княгини Ольги! Bevza - это такое крутое современное воплощение украинской истории. Гордость!", – написала Осадчая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Горбунов и Осадчая устроили "покатушки" на санках с Потапом и Каменских. Знаменитости живут по соседству и часто видятся друг с другом. Также они являются кумовьями.