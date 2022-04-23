Дьявол ХХІ века. Фотограф создал портрет Путина из 1500 фото с войны в Украине

Фотограф из Беларуси Павел Кричко удивил сеть портретом президента РФ Владимира Путина, созданным из 1500 скриншотов и фотографий за время войны в Украине. Автор выразил негодование о том, как до сих пор люди могут поддерживать политику диктатора.

Соответствующие фото он опубликовал на личной странице в Instagram. Пользователи сети восхитились увиденным и засыпали его комплиментами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ужас, боль, страдания, смерть, искалеченные судьбы, преступления, бесчеловечность, зло — все в этом образе. Глядя на все эти фотографии, мне до сих пор трудно понять людей, которые все это поддерживают", — написал Кричко.

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Он добавил, что разрабатывает еще один портрет, связанный с темой Беларуси.

В комментариях под постом, фотографа засыпали комплиментами, а также высказались о лидере страны-агрессоре.

"Очень трогательно", "Сильно", "Это достойно выставки", "Можно", "Спасибо за поддержку", "Восхищаюсь", "Потрясающей силы работа! Вся суть убийств и войны в одной физиономии", "Портрет дьявола", "Вот это и будет единственным, что главный орк оставит после себя. Этот портрет и наша ненависть", – пишут люди.

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