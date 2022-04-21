'Сердце разрывается': в сети показали фото 10-летного мальчика у могилы матери в Буче

В сети распространяют трагическое фото десятилетнего мальчика из Бучи (Киевская область) возле могилы его мамы, погибшей из-за российских оккупантов. Страдающий вид ребенка защемил сердце тысячам людей по всему миру, которые выражают ненависть к военным РФ.

Снимок опубликовал фотожурналист и главный фотограф Associated Press, лауреат Пулитцеровской премии Эмилио Моренатти в Twitter. Фото набрало свыше 2,5 тыс. ретвитов, в том числе цитируемых (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"10-летний Вова посещает похороны своей матери Марины на кладбище в Буче, что на окраине Киева, в среду, 20 апреля 2022 года", – написал он.

Видео дня

Фотожурналист уточнил, что мама мальчика скончалась, когда они больше месяца находились в холодном подвале во время оккупации российскими войсками.

Пользователи сети, среди которых не только земляки автора фото, а и многие жители разных уголков мира, не остались равнодушными к увиденному.

Они отметили, что их сердце разрывается на части из-за того, что пришлось пережить маленькому Вове и множеству других украинских детей из-за российского вторжения. На разных языках люди говорили, что во всем виноват глава РФ, и призвали остановить это зло.

"Очень тяжело", "Жестоко, какие подлые люди", "С клубком в горле, бедный. А теперь спроси у малыша, что ему забыть и простить. Проклятые войны и к черту тех, кто их поощряет", "Трагедия, которая была ненужной и злой", "Бедный маленький мальчик", "А что будет со всеми этими детьми, которые вдруг остались сами", "Дрожь", "Это невыносимо, каким беспомощным я чувствую себя", "Бедный ребенок. Во всем виноват Путин, остановите его", "Абсолютная грусть", "Не так много дней назад у того мальчика была счастливая жизнь... и из-за мании величия Путина его мир развалился. Мы не простим", "Это разрывает сердце", – комментировали снимок подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL: