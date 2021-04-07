Дядя Жора – об операции на сердце: колотилось, как двигатель авто

Украинский шоумен Вадим Мичковский, известный как Дядя Жора, который ранее перенес операцию на сердце, рассказал, что в декабре 2020 года начал чувствовать, что в работе органа что-то изменилось.

По словам знаменитости, его "сердце колотилось, как двигатель авто, который не прикручен и вырывается в разные стороны". Это и насторожило мужчину, так как раньше он такого не испытывал. В результате звезда обратился к кардиологу и после ряда исследований оказалось, что у него аритмия. Об этом Мичковский написал на странице в Instagram.

После этого было принято решение делать операцию под названием "радиочастотная катетерная абляция" – через прокол артерии проходят к сердцу специальным инструментом – катетером с электродом и прижигают ячейки генерирующие электро- импульсы, которые сбивают основной ритм сердца.

В общем операция может длиться под местной анестезией или медикаментозным сном около 1-2 часов. В результате все прошло хорошо и Мичковского уже на следующий день выписали из больницы.

Дядя Жора перенес операцию на сердце Instagram/Дядя Жора

Коротко о знаменитости:

Дядя Жора – украинский шоумен, ведущий, комик и актер. Продюсер групп "Opium" и "Action".

В прошлом капитан команды КВН "Три толстяка", резидент "Comedy Club UA". Владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company".

Стоит отметить, что в прошлом году Дядя Жора перенес инсульт – он почувствовал сильную головную боль и двоение в глаза. А после комик рассказал о жизни после инсульта и назвал причину, почему у него случился этот удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца.