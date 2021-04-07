Дядя Жора – про операцію на серці: калатало, як двигун авто

Український шоумен Вадим Мічковський, відомий як Дядя Жора, який раніше переніс операцію на серці, розповів, що в грудні 2020 року почав відчувати, що в роботі органа щось змінилося.

За словами знаменитості, його "серце калатало, як двигун авто, який не прикручений і виривається в різні боки". Це й насторожило чоловіка, оскільки раніше він такого не відчував. У підсумку зірка звернувся до кардіолога, і після декількох досліджень виявилося, що у нього аритмія. Про це Мічковський написав на сторінці в Instagram.

Після цього було ухвалено рішення робити операцію під назвою "радіочастотна катетерна абляція" – через прокол артерії проходять до серця спеціальним інструментом – катетером з електродом і припікають осередки, що генерують електро- імпульси, які збивають основний ритм серця.

Загалом операція може тривати під місцевою анестезією або медикаментозним сном близько 1-2 годин. У підсумку все пройшло добре, і Мічковського вже наступного дня виписали з лікарні.

Дядя Жора переніс операцію на серці Instagram/Дядя Жора

Коротко про знаменитість

Дядя Жора – український шоумен, ведучий, комік і актор. Продюсер гуртів "Opium" і "Action".

У минулому капітан команди КВН "Три товстуни", резидент "Comedy Club UA". Власник івент-агентства "Дядя Жора Company".

Варто зазначити, що минулого року Дядя Жора переніс інсульт – він відчув сильний головний біль і двоїння в очах. А потім комік розповів про життя після інсульту і назвав причину, чому у нього стався цей удар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловік королеви Великобританії Єлизавети II 99-річний принц Філіп успішно переніс операцію у зв'язку із захворюванням серця.