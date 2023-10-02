Две уроженки Украины вошли в список лучших певиц России 2023: кто эти предательницы

В стране-террористке путем народного голосования решили выбрать лучших эстрадных певцов и певиц 2023 года. Списки возглавили известные сторонники путинского режима, которые яро поддерживают террористическую войну в Украине. Среди них затесались и исполнители, а точнее исполнительницы родом из Украины, которые предали родную страну ради кровавых рублей.

Результаты голосования обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди "лучших эстрадных исполнительниц России этого года" оказались Анна Asti из Черкасс и Лолита Милявская из Мукачево, Закарпатье.

Лучшей российской исполнительницей граждане страны-агрессора в этом году назвали Полину Гагарину (19%). Как известно, она охотно выступает на пропагандистских концертах-митингах в честь аннексии украинских территорий и других "праздников" оккупантов. Следом за ней расположилась еще одна путинская фанатка Лариса Долина (11%). А вот закрывает тройку лидеров как раз "украинка" Anna Asti (Анна Дзюба – настоящее имя певицы). За предательницу проголосовали 6% опрашиваемых. Находиться в компании тех, кто поддерживает геноцид украинского народа и бомбежки некогда мирных городов, уроженке Черкасс, кажется, вполне комфортно. До войны она записывала композиции с Филиппом Киркоровым, а потом – продолжила развлекать российскую публику и сотрудничать с путинистами.

Видео дня

А вот Лолита оказалась в списке намного ниже. Перед ней – Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова – у всех по 5%. А у Славы, Милявской, Клавы Коки и Елены Ваенги по 3%. Смешно, что 4% россиян отдали свой голос за Аллу Пугачеву, которая после полномасштабного вторжения эмигрировала из страны-агрессора и поддержала супруга Максима Галкина, который открыто осудил войну и путинский режим.

Правда, эти голоса и проценты никакой значимой роли не играют – Лолита в России выступает в полупустых залах, а на ее большой концерт по случаю 60-летия никто не покупает билеты. Anna Asti, очевидно, решила помочь соотечественнице-запроданке, и не только ей, открыв собственный музыкальный лейбл FENIX MUSIC.

"Под свое крыло" исполнительница уже взяла известных российских артистов: Коста Лакоста, ST, Shortpаris, RSAC, "Щенки", Найк Борзов и, как мы уже заметили выше, Лолиту. Подробнее – в нашем материале.

Интересно, что в списке "лучших эстрадных исполнительниц России" не оказалось Ани Лорак. Видимо, россияне не до конца простили "украинке" ее "донаты" на дроны для ВСУ.

Что касается певцов, которых россияне признали "лучшими", то и этот список правильнее было бы назвать "Главные кремлевские шуты и почитатели войны в Украине". Первое место у SHAMAN (33%) – того самого, что поет "Я русский", далее – Олег Газманов (11%) и Николай Басков (10%). Не забыли также о Сергее Лазареве, Григорие Лепсе, Филиппе Киркорове и Льве Лещенко, которые заняли позиции ниже.

Как писал OBOZREVATEL, Анна Asti официально стала предательницей – она получила российское гражданство. Уроженка Черкасс, которая своими глазами видела террор России, ведь встретила полномасштабное вторжение в Киеве, из-за украинского паспорта имела проблемы с заработком кровавых рублей в России. Теперь же ничто не помешает "украинке" зарабатывать деньги в стране-террористке, а значит, и официально платить налоги, которые будут конвертироваться в оружие для оккупантов и ракеты против мирных украинских городов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-каналеObozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!