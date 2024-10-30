Таня Муиньо сняла для Леди Гаги хоррор-клип в стиле 00-х: фанаты в восторге от идеи. Видео

Украинская режиссер и клипмейкер Таня Муиньо создала хоррор-видео в стиле 00-х на новую песню американской певицы Леды Гаги "Disease". Как отметила 38-летняя исполнительница, основной идеей музыкальной работы стала "борьба с внутренними демонами".

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Мистический клип артистка опубликовала на своем YouTube-канале. Через несколько часов после обнародования проект набрал почти 1,5 миллиона просмотров, а в комментариях ценители творчества звезды выразили восхищение поразительным замыслом.

В видеоработе к новому треку Леди Гага предстает в виде собственных "внутренних демонов", демонстрируя разные версии себя. По словам звезды, таким образом она хотела отразить, что самые сокровенные части человеческой души, которые иногда могут вызвать страх, формируют личность каждого из нас, поэтому "убегать" от них нет смысла.

"Я много думаю об отношениях с моими внутренними демонами. Мне никогда не было легко смириться с тем, как меня соблазняет хаос и беспорядок. Это вызывает у меня клаустрофобию. "Disease" – это встреча с этим страхом, встреча с собой и своей внутренней тьмой, осознание того, что иногда я не могу победить или убежать от тех частей себя, которые меня пугают. Я могу пытаться убегать от них, но они все равно остаются частью меня, и я могу бежать и бежать, но в конце концов я снова встречусь с этой частью себя, даже если только на мгновение. Танцую, превращаюсь, бегу, очищаюсь. Снова и снова возвращаюсь к себе. Эта интеграция, в конце концов, прекрасна для меня, потому что она моя, и я научилась с ней справляться", – написала исполнительница в своем Instagram.

Идея хоррор-клипа вызвала невероятный восторг у поклонников Леди Гаги. В комментариях к видео фанаты поделились положительными впечатлениями от просмотра работы.

"Психическое здоровье – это ежедневная борьба. Спасибо Леди Гаге за то, что она не только понимает, но и изображает это в своем искусстве".

"Мне нравятся ссылки на фобии и болезни, которые она имела, например, сцена клаустрофобии в конце, очищение и так далее. Она действительно показала "Мой величайший враг – это я сам" в этом клипе, и я люблю ее за это".

"История в этом видео очень трогательна. Я почувствовала борьбу, освобождение, тяжелое бремя существования и красоту среди тьмы. Леди Гага в своей стихии".

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