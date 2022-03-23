Дурнев – россиянам: вам страшно митинговать за Харьков или Мариуполь? Вы не за нас выходите, а за себя!

Блогер Алексей Дурнев призвал россиян, которые боятся выходить на митинги в поддержку Украины, протестовать против действующего путинского режима в РФ. В России из-за действий Кремля уже дефицит важных пищевых продуктов и не хватает базовых вещей, а ряд ограничений – еще впереди.

В эфире российского телеканала "Популярная политика" он заявил, что производственные цепи в стране разорваны, и граждане России все больше будут сталкиваться с проблемами из-за невозможности приобрести определенные товары. По мнению блогера, россияне должны отстаивать свое будущее.

"Я обращаюсь к людям, которые не согласны: "Если вам страшно выходить и митинговать за то, чтобы Харьков прекратили бомбить, или дали Мариуполю покой, подумайте о том, что когда у вас что-то электронное сломается, когда варенье захотите сделать или распечатать билет на поезд, или что-нибудь еще, у вас уже не будет этой возможности через неделю", – подчеркнул он.

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Дурнев добавил, что все остальные ограничения для России впереди, поэтому граждане должны думать о своем будущем уже сейчас.

"Уже нужно не за нас выходить. Выходите за себя, за своих детей, за свое будущее", – призвал блогер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дурнев рассказал, что во время общения со многими известными личностями из России те постоянно удаляли сообщения. Он не понимает, зачем звезды так делали, но предполагает, что это из-за боязни нынешнего режима в РФ.

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