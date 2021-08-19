Дурнев назвал Никитюк высокой некрасивой женщиной: она отреагировала. Видео

Украинский телеведущий и шоумен Алексей Дурнев высказался о высоком росте Леси Никитюк, заявив, что "красивые женщины все невысокие". Телеведущая не стала медлить с ответом, и записала видео на эту тему.

На своей странице в Instagram Никитюк выложила ролик, в котором появилась в образе шутливой проводницы. Ведь именно такая профессия, по мнению Дурнева, больше всего подходит девушке с высоким ростом (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"1, 83! Извините, это только на железной дороге работать. Красивые женщины все невысокие", – сказал телеведущий.

Видео дня

"Вас приветствует проводница Леся Ивановна Никитюк! Поезд номер 1340 "Киев-Лисичанск". Проходим – постель меняем, чай разносим. С детства вынуждена работать на железной дороге, потому что ростом выше 1, 80, и, соответственно, некрасивая. Но радует тот факт, что я здесь не одна! Со мной мои подруги-коллеги, я передаю им привет. Маша Ефросинина – 12 вагон, Катя Осадчая – 16, Оля Полякова – сегодня не на смене", – сказала Никитюк.

"Я думала, мы давным-давно живем в толерантном обществе, которому не с руки обижать людей из-за веса, роста, цвета кожи. Но среди нас, к сожалению, есть человек, который в своих видео не называет мое имя, закрывает мое лицо… Но сейчас он перешел все границы", – также написала под видео Леся.

Коротко о знаменитостях:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и решка".

Она не замужем. В 2017 году Леся Ивановна сообщила публике, что выходит замуж за своего соседа. Однако через два года стало известно, что свадьбы не будет.

Алексей Дурнев – украинский телеведущий и продюсер, шоумен.

В 2014 году знаменитость выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах как самовыдвиженец. Но быть избранным в Верховную Раду Украины VIII созыва ему не удалось.

В 2018 году он вернулся в медийную среду. Дурнев стал выпускать ролики об Instagram-профилях знаменитостей.

В 2019 году Дурнев сыграл главную роль в комедийном фильме "Продюсер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Маша Ефросинина обиделась на Алексея Дурнева, который сначала согласился прийти к ней на интервью и даже обсуждал условия сотрудничества, а потом в своем Instagram признался подписчикам, что не может определиться, кто такая Маша Ефросинина – "суперзвезда из прошлого или интервьюер". Телеведущую такой поступок Алексея возмутил.