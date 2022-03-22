Дурнев больше не верит в дружбу украинцев и русских: я всех ненавижу, даже музыку не могу слушать на русском языке

Популярный украинский телеведущий, юморист и блогер Алексей Дурнев заявил, что не верит в дальнейшую дружбу между украинцами и россиянами. Более того, как признался шоумен, с начала войны он начал испытывать глубокую ненависть к российской музыке, кино и даже людям.

По мнению Алексея, чем дольше Путин будет "отправлять российских солдат умирать в Украину", тем быстрее РФ развалится на части. Своими мыслями Дурнев поделился с журналистами YouTube-канала "Популярная политика".

Ведущий предполагает, что связь между народами-соседями больше никогда не наладится. По крайней мере, в ближайшие десятилетия. Комик признался, что не может выделить для себя "хороших русских", а с каждым новым днем жестокой и преступной войны его отвращение к агрессорам только усиливается.

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"Сложно будет разговаривать. Чтобы вы понимали, я – русскоязычный украинец, и я не могу музыку на русском языке слушать. До войны мне нравился фильм "Брат". Я много раз его смотрел. Я недавно об этом вспомнил, мне стало противно от одной только мысли об этом. Это такая глубокая ненависть. Простите, но абсолютно ко всем русским. Я вот вообще не могу выделить для себя хороших русских. Может, пока идут боевые действия. Может быть. Я сейчас не пытаюсь подбирать слова и понравиться. Это реально так. Это очень травмирующее ощущение до такого, что нельзя слушать в наушниках музыку на русском", – прокомментировал знаменитость.

Дурнев отметил, что российской армии не хватает человеческих ресурсов. Если кремлевский лидер объявит мобилизацию, то она, по мнению шоумена, не увенчается успехом, поскольку мужчины не захотят идти умирать в Украину. Возможно, тогда русский народ поймет, что не обязательно выполнять все приказы своего диктатора.

"Чем дольше русское правительство будет присылать сюда солдат умирать, чем дольше этот процесс будет затягиваться, тем скорее Россия развалится на несколько частей. Для того, чтобы закончить то, что начал Путин, ему придется проводить мобилизацию. По всему видно, что ресурсов человеческих не хватает. Самих солдат не хватает. Он не может всех контрактников отправить... Видно, что мобилизацию он проводить не хочет. Из Сирии готов присылать солдат, из Ливии. В эффективности этих войск я сильно сомневаюсь. Если будет проводиться мобилизация, она будет провалена. Тогда люди увидят, что распоряжения центральной власти можно и не выполнять", – аргументировал шоумен.

Алексей в очередной раз обратился к гражданам РФ с призывом выходить на митинги, однако в это раз он посоветовал протестовать за себя, а не против войны. Блогер напомнил, падение экономики России достигло своего максимума за последние 20 лет, а в дальнейшем рекордное количество санкций на себе сможет ощутить каждый россиянин.

"Если вы хотите что-то изменить, нужно выходить и делать. Само по себе, как видно, ничего не изменится. Кто-то не согласен с войной в Украине и он боится протестовать против этого, но, как мы видим, экономическая ситуация в России ухудшается с каждым днем. Мы видим, что каких-то базовых продуктов уже не хватает... Бумага для принтеров закончилась, а оставшаяся стоит 2000 рублей. Это только начало. Производственные цепочки разорваны. Если вам страшно выходить и митинговать за то, чтобы Харьков перестали бомбить или Мариуполь оставили в покое, то подумайте о том, что когда вы варенье захотите сварить или распечатать билет на поезд, у вас не будет этой возможности. Не за нас уже надо выходить. Выходите за себя", – подытожил Дурнев.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская пиарщица Анна Салата потроллила российского певца Григория Лепса, который поддерживает войну в Украине. Исполнителю песни "Я уеду жить в Лондон" запретили въезд в Великобританию и США, поэтому журналистка предложила русской знаменитости несколько переписать свой трек: "Я уеду жить в Сызрань!"

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