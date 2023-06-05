'Мне очень страшно. Шансов немного': экс-жена Остапчука столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем

Бывшая жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Врачи прогнозируют удаление почки, которая у звезды, как выяснилось, плохо работает.

Видео дня

Спасти орган шансов немного, поделилась Кристина Горняк в Instagram. Экс-жена ведущего уже проконсультировалась со многими врачами и призналась, что ей очень страшно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Нотариус рассказала, что уже две недели живет в тревоге из-за вердикта врачей. Одна группа медиков утверждает, что больную почку ей нужно удалить, а другие обнадеживают небольшими шансами на то, что ее можно спасти.

Все врачи соглашаются, что уже давно у Кристины Горняк функционирует только одна почка. Совещалась звезда с украинскими медиками, хотя сейчас в Украине не живет.

Она призналась, что испытывает страх, но хочет делиться с подписчиками своей болью, чтобы помочь людям, также переживающим похожую проблему со здоровьем.

"Я хочу быть с вами честной. И да, мне страшно за себя, но еще я бы очень хотела кому-то помочь своей историей. Лучше все узнать раньше, чем я. Вот такая история сложилась в моей жизни. Сказать, что я в а*уе – ничего не сказать", – написала блогерша.

Сейчас Кристина Горняк пытается принять диагноз и не опускать руки. Она заверила, что пройдет этот жизненный этап достойно и останется сильной.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что Остапчук назвал два своих неудачных брака "ошибками". Сейчас он строит новые отношения и редко публично обсуждает бывших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!