'Спасибо, что выбрала меня папой': Остапчук очаровал фото с дочерью и обратился к бывшей

Украинский телеведущий Владимир Остапчук отпраздновал день рождения своей дочери Эмилии, которая сейчас проживает в Канаде вместе с его экс-супругой Еленой Войченко. Девочке исполнилось 10 лет. По этому случаю шоумен показал архивные фотографии с маленькой красавицей, отметив, что несмотря на километры, она находится ближе всего к его сердцу. Вспомнил мужчина и о бывшей возлюбленной.

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Трогательный пост для наследницы 38-летний артист оставил в Instagram. Он поблагодарил виновницу торжества за то, что она выбрала своим отцом именно его, а свою бывшую любимую – за рождение прекрасной дочери (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Эмилия, моя принцесса. Спасибо, что когда-то выбрала меня быть твоим папой. Я безгранично тебя люблю. До Луны и обратно. С твоим 10-м днем рождения! Ты сейчас очень далеко, но ближе всего в самом сердце! И спасибо твоей маме за тебя. Твой папочка", – оставил на своей странице Владимир Остапчук.

Поклонники звезды написали множество приятных слов под публикацией. Они поддержали селебрити, отметив, что он, невзирая на все сложности и расстояние, продолжает быть отличным отцом для своего потомства.

Еще в 2022 году Войченко, вместе с двумя детьми от Остапчука, – Эмилией и Эваном, выехала в Канаду. Как известно, до полномасштабного вторжения семья иногда проживала за океаном. Крайний раз телеведущий навестил наследников в мае прошлого году.

Как ранее информировал OBOZREVATEL, экс-жена Владимира Остапчука Кристина Горняк столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Врачи прогнозируют нотариусу удаление почки. Девушка сообщила – она живет в постоянном страхе и напряжении из-за вердикта медиков.

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