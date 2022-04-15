Дудя признали иноагентом в России: кто еще в новом списке

Министерство юстиции России обновило Реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента". На этот раз в список попал популярный российский блогер и журналист Юрий Дудь.

Кроме него, иноагентами признали еще 8 человек, открыто осудивших войну в Украине и путинский режим. Такая информация появилась на сайте Минюста РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Среди тех, кто выполняет функции иностранного агента, оказалась также политолог Екатерина Шульман.

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Кроме них, в Реестр занесены также: журналист Карен Шаинян, карикатурист Сергей Елкин, основатель независимого издания The Insider Роман Доброхотов, бывший журналист "Псковской губернии" Алексей Семенов, руководитель психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева, журналист "Север.Реалии" Кирилл Кругликов и еще одна ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева.

Все перечисленные якобы иноагенты были добавлены в список 15 апреля. Теперь общее количество "предателей" РФ достигло 142 человек.

Напомним, 25 февраля Лига безопасного интернета России потребовала признать Дудя иностранным агентом после его антивоенного поста. Его обвиняли в участии в "спланированной кампании со стороны Украины".

Однако осуждение со стороны политиков и "зозомбированных" граждан не испугало блогера, поэтому он продолжил высказываться против политики Кремля. В частности, отметил, что российские оккупанты действительно открывают огонь по мирным жителям, а не только по военным объектам.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский режиссер Роднянский предположил, что у Дудя есть большой политический потенциал, поэтому он мог бы стать новым президентом России.