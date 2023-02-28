''Друзья'' снова вместе: исполнительницы ролей Рэйчел, Моники и Фиби собрались на Аллее славы в важный день. Фото тогда и сейчас

Звезды сериала "Друзья", исполнившие главные роли Фиби, Рэйчел и Моники – Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс – накануне собрались вместе на Аллее славы. Причиной стало официальное открытие звезды Кортни Кокс.

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Ее коллеги и близкие подруги пришли поддержать и поздравить актрису. Их слова передали журналисты Entertainment Tonight (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кортни Кокс стала 2750-м человеком, который получил звезду на голливудской Аллее славы, что для каждого актера – большая честь. На мероприятии собрались известные коллеги Кокс, журналисты и родные.

Коллеги актрисы взяли слово на церемонии открытия звезды, вспомнив свое знакомство с Кортни. Они плакали и смеялись, рассказывая о дружбе со знаменитостью.

"Быть друзьями из Кортни – значит быть семьей из Кортни. Она несет ответственность за все это. С самого начала, когда мы с ней познакомились, она показалась теплой, любящей, интересовалась всем о нас. Она ненавидела покер. Ненавидела его от всего сердца. Но она играла с нами, потому что хотела с нами сблизиться", – рассказали подруги актрисы.

Они обратились к ней, заверив, что гордятся знакомством с талантливой артисткой.

"Ты – это определение действительно красивого, талантливого и, что самое главное, действительно доброго и порядочного человека. Спасибо, что обогащаешь нашу жизнь лично. Ты одна из самых смешных людей на планете Земля. Ничто не делает меня счастливее, чем шутки Кортни", – добавила Дженнифер Энистон.

Они также сделали общие фото, вызвавшие ощущение ностальгии у поклонников сериала "Друзья".

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменилась звезда 90-х Вайнона Райдера. Сейчас актрисе 51 год, и она продолжает появляться в успешных фильмах и сериалах, куда ее часто приглашают.

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