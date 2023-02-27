Была помолвлена с Джонни Деппом и покорила Голливуд: как изменилась культовая актриса 90-х Вайнона Райдер. Фото

Взлет карьеры американской актрисы Вайноны Райдер начался, когда ей было всего 17 лет. Сейчас звезде Голливуда 51 год, и она продолжает появляться в успешных фильмах и сериалах, куда ее часто приглашают.

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За это время американка успела стать продюсером, получить собственную звезду на Аллее славы и покорить сердца самых желанных красавчиков мира. OBOZREVATEL решил показать и рассказать, как стремительно менялась жизнь актрисы (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Трудно поверить, но в детстве Вайнона Райдер не пользовалась популярностью. Ей даже пришлось учиться дома, ведь в школе дети травили и избивали ее за "мальчишескую прическу".

Спасение от одиночества школьница нашла в книгах и актерском мастерстве, которое начала активно изучать в подростковом возрасте. Ей не понадобилось много времени, чтобы покорить Голливуд.

Первой известной ролью Райдер стала "готическая" Лидия Дитц в комедии Тима Бертона "Битлджус". Тогда актриса прогремела на весь мир и восхитила критиков своим талантом.

Свой образ из удачной ленты Вайнона Райдер пронесла спустя годы. Стилисты восхищались ее умениями комбинировать полупрозрачную ткань, атласные ленты, винил, драпировку и другие интересные элементы. Со временем звезда начала менять прически и делать яркий макияж.

В ее жизнь начали стучать известные продюсеры, предлагавшие попробовать себя в их фильмах. Американка начала работать на одной площадке с Анджелиной Джоли, Робом Лоу, Алеком Болдуином, Робертом Дауни-младшим, Джонни Деппом и т.д.

Кстати, последний актер был не только ее коллегой, но и бойфрендом. Они познакомились в 1989 году, а после пяти месяцев свиданий обручились. В 1993 году влюбленные развелись, не выдержав внимания прессы к себе. Впоследствии актриса описывала свои отношения с Деппом как "страстную любовь, которую вряд ли придется пережить снова".

За плечами звезды уже несколько десятков успешных ролей, но она продолжает сниматься в Голливуде. Стоит заметить, что Вайнона Райдер почти не состарилась, поэтому легко может играть женщин моложе себя.

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