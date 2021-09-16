Друг Стеллы Клименко рассказал об их последнем разговоре: хотела начать новую жизнь

Друг и шеф умершей участницы "МастерШеф" Стеллы Клименко Николай Люлько рассказал об их разговоре. Он сказал, что в последний рабочий день она заявила, что хочет начать новую жизнь.

Об этом Люлько написал на своей странице в Instagram. Он просил ее забыть о работе, не писать ему и не отвлекаться от отдыха.

"Когда у Стеллы был крайний день работы перед отъездом, я ей сказал – оторвись по полной, отдохни, забудь хоть немного о работе, не пиши мне, и я тебя отвлекать от отдыха не буду. Перезагрузись – тебе это очень нужно", – написал Николай.

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Теперь, по его словам, он жалеет, что не переписывался с ней.

"Когда она уезжала, сказала – "я вернусь и хочу начать новую жизнь". Так ли оно сложилось, так ли жизнь должна была сложиться? Теперь только вопросы и догадки", – подытожил Николай.

Напомним:

Участница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Стелла Клименко умерла от внезапной остановки сердца 13 сентября.

В тот момент она находилась в отпуске в Египте.

Стелла работала в киевском ресторане "Аляска" под руководством Николая Люлько.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что известный шеф-повар Алик Мкртчян не верит, что причиной внезапной смерти Стеллы Клименко стал коронавирус.