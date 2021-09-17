Друг Стеллы Клименко рассказал, где и когда состоится церемония прощания с участницей 'МастерШеф'

В Киеве 19 сентября пройдет прощание с участницей реалити-шоу "МастерШеф" Стеллой Клименко, которая умерла в Египте во время отдыха. Церемония пройдет в похоронном доме "Память".

Соответствующий пост с информацией опубликовал на личной странице в Instagram друг и шеф-повар Стеллы Николай Люлько. Также он поделился новыми подробностями смерти девушки.

Так, по его словам, примерно за месяц до того, как уехать в отпуск Стелла рассталась со своим парнем, поэтому отдыхала она сама.

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Также Николай рассказал, что, по словам Стеллы, у нее ранее уже были проблемы с сердцем, и она даже проходила лечение в больнице.

"Походу были проблемы с сердцем, поскольку она рассказывала, что лежала в больницах", – сказал Николай.

Он подчеркнул, что Стелла не делала никаких прививок, а COVID переболела давно.

После этого Николай ответил на комментарий подписчика о церемонии прощания. Он сказал, что пока не представляет, как все пройдет, однако уверен, что будет сложно.

"Мне кажется, в субботу будет супер сложно. Я не представляю, как это все будет, как я это переживу. Я если честно всегда обхожу мимо все эти мероприятия похорон. Но тут я не буду обходить, потому что Стелла была близка для нас", – сказал он.

Николай отметил, что самое главное – то, чтобы не произошло проблем перевести ее в Украину, поскольку исходя из опыта его знакомых, ждать приходится долго.

Напомним:

13 сентября 30-летняя участница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Стелла Клименко умерла от внезапной остановки сердца. В тот момент она находилась на отдыхе в Египте.

Николай Люлько, который тесно сотрудничал со Стеллой, объяснил, из-за чего у нее могло остановиться сердце, как она себя чувствовала перед роковой поездкой в Египет и почему хотела изменить жизнь после приезда.

Известный шеф-повар Алик Мкртчян не верит, что причиной внезапной смерти Стеллы Клименко стал коронавирус.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Николай Люлько рассказал об последнем разговоре со Стеллой Клименко, в котором она заявила, что хочет начать новую жизнь.