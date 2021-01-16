Друг принца Гарри рассказал о его "разбитом сердце"

Друг принца Гарри – журналист Том Брэдби – рассказал о том, что внук Елизаветы II чувствует себя "разбитым" после ухода из королевской семьи. Он очень переживает из-за напряженных отношений с родственниками.

Однако, по словам Брэдби, это не мешает ему вести счастливую жизнь в США, ведь он наконец-то занимается тем, что ему нравится. Об этом сообщает издание People.

"Я думаю, что Гарри и Меган довольны своей жизнью, ведь сейчас они занимаются тем, что им нравится. Однако Гарри убит горем из-за ситуации с его семьей, у него разбито сердце. Вам не обязательно знать это, но я думаю, что это правда", – рассказал Том.

Также он высказался на тему напряженных отношений между принцем Гарри и его братом принцем Уильямом. Как оказалось, между родственниками по-прежнему есть много взаимных обид и недопониманий.

"Я думаю, что общественность отчаянно хочет, чтобы у них было всё в порядке. Они желают, чтобы все были счастливы, но очевидно, что в последний год ситуация была не такой, как раньше. Это отнюдь не легкое и комфортное положение. И я не думаю, что это когда-либо изменится", – сказал Брэдби.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Роб Лоу заявил, что принц Гарри кардинально изменил имидж и отрастил длинные волосы, которые завязывает в хвост. По его словам, сейчас знаменитость ведет замкнутый образ жизни.