Дорофеева засветила стройные ноги в стильном образе. Фото

София Ковнир Люди 03:00, 8.04.2021

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала яркий лук на фоне гор и красивой природы.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), написав, что "если этот кадр попался кому-то в ленте, то значит мечта этого человека скоро исполнится".

Так, Дорофеева позировала на камеру в удлиненном oversize худи изумрудного цвета с белой надписью и коротких шортах, которые подчеркнули ее стройные ноги. Из обуви певица выбрала белые кроссовки на высокой подошве.

Волосы артистка уложила в легкие локоны, а на лице сделала натуральный макияж.

Дорофеева показала длинные ноги
Instagram/Надя Дорофеева

Пользователи сети оценили новый снимок Дорофеевой и засыпали ее комплиментами.

"Ты очень красивая звезда", "Вау, какая же красивая и счастливая", "Красивая очень", "Невероятная", – пишут люди в комментариях.

Дорофееву засыпали комплиментами
Скриншот
Дорофеева показала новое фото и его оценили в сети
Скриншот
В сети восхитились новым фото Дорофеевой
Скриншот
Дорофеева восхитила фанатов новым кадром
Скриншот

Коротко о знаменитости:

  • Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

  • В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Надя Дорофеева устроила постельную фотосъемку в откровенных позах. Звезда показала, как позировала сексуально на кровати.

  • Также Дорофеева продемонстрировала утреннее видео без макияжа. Сначала певица показала, как ухаживает за собой, а позже – свою натуральную красоту без косметики и фильтров в Instagram.

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