Дорофєєва засвітила стрункі ноги у стильному образі. Фото

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала яскравий лук на тлі гір і гарної природи.

Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), написавши, що "якщо цей кадр попався комусь у стрічці, то значить мрія цієї людини скоро виповниться".

Так, Дорофєєва позувала на камеру в подовженому oversize худі смарагдового кольору з білим написом і коротких шортах, які підкреслили її стрункі ноги. Із взуття співачка обрала білі кросівки на високій підошві.

Волосся артистка уклала в легкі локони, а на обличчі зробила натуральний макіяж.

Дорофєєва показала довгі ноги Instagram/Надя Дорофєєва

Користувачі мережі оцінили новий знімок Дорофєєвої і засипали її компліментами.

"Ти дуже красива зірка", "Вау, яка ж красива і щаслива", "Гарна дуже", "Неймовірна", – пишуть люди в коментарях.

Дорофєєву засипали компліментами Скриншот

Дорофєєва показала нове фото і його оцінили в мережі Скриншот

У мережі були вражені новим фото Дорофєєвої Скриншот

Дорофєєва вразила фанатів новим кадром Скриншот

Коротко про знаменитість:

Надя Дорофєєва – популярна українська виконавиця, яка починала свою кар'єру з участі в гурті "Время и Стекло".

Наприкінці минулого року вона випустила перший сольний трек "Gorit": за кілька днів новий хіт набрав мільйони переглядів на Youtube.

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