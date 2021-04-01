Дорофеева установила рекорд со своим дебютным мини-альбомом

Украинская певица Надя Дорофеева установила рекорд со своим мини-альбомом Dofamin. Впервые в истории сингловых чартов все 5 песен из дебютной пластинки артистки попали в рейтинг ТОП-10 на ключевых стриминговых площадках (Apple Music, Spotify, YouTube Music).

Об этом сообщается на официальной странице CULTURE Ukraine в Instagram. Треки "Gorit", "Vecherinka" и "A tebe po..." возглавили первую тройку самых популярных треков в Украине. А синглы "Zavisimost" и "Bam bam" – пятую и десятую строчки (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Сольный проект DOROFEEVA стал настоящим digital-открытием года. Артистка первой в 2020 году заняла первое место в главном чарте Apple Music Украины и удерживала его в течение 21 дня, возглавила iTunes и вошла в топ-100 мирового Shazam. На YouTube клип Нади и трек Gorit набрал уже более 17 миллионов просмотров.

Премьера дебютного мини-альбома Dofamin состоялась 19 марта. Live-видео к EP собрало 1,5 млн просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева признавалась, что не была уверена в успехе сольного проекта. По ее словам, группа "Время и Стекло" распалась в крайне сложный для мирового шоу-бизнеса период.