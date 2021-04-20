Дорофеева рассказала о своих неожиданных фобиях
Украинская певица и звездная ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет" Надя Дорофеева призналась, что боится буквально всего: рыб, змей, пчел, ос, высоты, скорости.
Такими подробностями она поделилась на съемках проекта в Иордании, где ей пришлось бороться сразу с несколькими фобиями. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.
"По десятибалльной шкале экстремальности я где-то на единичке. То, что я испытала в Иордании на съемках "Орла и Решки" – летала на вертолете, каталась на муле, приняла участие в экстремальном сафари – для меня восьмерка. Ведь я боюсь всего!" – заявила Дорофеева.
В свою очередь муж певицы Владимир Дантес, который стал ее соведущим в "Орле и Решке" добавил, что к другим вещам, которые испугали бы любого человека, Надя относиться абсолютно спокойно.
"Геккон – это нормально, он ей нравится. Варан, который может заглотить человека целиком – это тоже нормально. Зато маленькие рыбки в море – это страшно. Что за выборочная любовь к животным?" – посмеялся Дантес.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
звездные ведущие тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет" Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали о курьезных ситуациях, которые произошли с ними в Иордании. Им пришлось подружиться с мулом и получить удар ниже пояса.
Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) во время съемок первого выпуска шоу "Орел и Решка. Новый сезон" отправился в солнечную Боливию. Там он прыгнул с водопада, который находится в национальном парке Амборо.