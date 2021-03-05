Дорофеева презентовала новую песню: в сети восторг. Видео
Украинская певица Надя Дорофеева презентовала новую песню под названием A Tebepo.
Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на официальном YouTube-канале. Она отметила, что эта композиция о неразделенной любви (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).
"A Tebepo… Этот случай знаком практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена, а ему… pohui. Но ты все равно не жалеешь, что когда та сказала ему да", – написала она.
Поклонники пришли в восторг от новой роботы Дорофеевой. Они засыпали знаменитость комплиментами.
"Вот та Надя, которую хочется слушать. Взрывай детка дальше", "Вау, какая же Надя может быть разная! С релизом! С утра на повторе", "Боже мой, какой шикарный трек! Уверена, что будет быть рекорды всех площадок", "Это же нереально", – написали люди.
Напомним, Надя Дорофеева – украинская певица, дизайнер и видеоблогер. С 8 июля 2015 года замужем за певцом и телеведущим Владимиром Дантесом. В феврале 2016 года запустила свою линию одежды "It’s My DoDo".
В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Дорофеева впервые призналась, что не была уверена в успехе сольного проекта. По ее словам, группа "Время и Стекло" распалась в крайне сложный для мирового шоу-бизнеса период, поэтому она задумывалась над тем, чтобы перенести премьеру трека Gorit на следующий год.
Надя Дорофеева предстала в совершенно неожиданном образе. Певица показала серию фото, на которых позировала в оверсайз кофте, белых спортивных штанах и кедах на массивной подошве. Свой образ она дополнила панамой.