Дорофеева презентовала новую песню: в сети восторг. Видео

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала новую песню под названием A Tebepo.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на официальном YouTube-канале. Она отметила, что эта композиция о неразделенной любви (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"A Tebepo… Этот случай знаком практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена, а ему… pohui. Но ты все равно не жалеешь, что когда та сказала ему да", – написала она.

Поклонники пришли в восторг от новой роботы Дорофеевой. Они засыпали знаменитость комплиментами.

"Вот та Надя, которую хочется слушать. Взрывай детка дальше", "Вау, какая же Надя может быть разная! С релизом! С утра на повторе", "Боже мой, какой шикарный трек! Уверена, что будет быть рекорды всех площадок", "Это же нереально", – написали люди.

Напомним, Надя Дорофеева – украинская певица, дизайнер и видеоблогер. С 8 июля 2015 года замужем за певцом и телеведущим Владимиром Дантесом. В феврале 2016 года запустила свою линию одежды "It’s My DoDo".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

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