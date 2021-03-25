Дорофеева презентовала новую песню и "гаражный" клип

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала новую песню под названием Bam Bam и клип на нее. Трек вошел в первый сольный альбом артистки – Dofamin.

Соответствующее видео звезда опубликовала на личном YouTube-канале. Оно было снято в стиле "гаражного выступления" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Bam Bam – это когда твое сердце разбито, можно грустить и терять веру в любовь, а можно – все отпустить и танцевать до утра. Включить любимую музыку и выпустить все, что внутри", – говорится в описании к ролику.

Дорофеева презентовала новую песню под названием Bam Bam скриншот с видео

Дорофеева сняла клип на песню Bam Bam в гараже скриншот с видео

Поклонники пришли в восторг от новой роботы Дорофеевой. Они засыпали знаменитость комплиментами.

"Песня жестко качает. Хит всех грядущих летних вечеринок", "Мне прям зашла. Редко новую песню слушаю три раза подряд", "Надюша, супер", "Эта песня рвет", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

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