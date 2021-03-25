Дорофєєва презентувала нову пісню і "гаражний" кліп
Українська співачка Надя Дорофєєва презентувала нову пісню під назвою Bam Bam і кліп на неї. Трек увійшов в перший сольний альбом артистки – Dofamin.
Відповідне відео зірка опублікувала на особистому YouTube-каналі. Воно було знято в стилі "гаражного виступу" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Bam Bam – це коли твоє серце розбите, можна сумувати й втрачати віру в кохання, а можна – все відпустити та танцювати до ранку. Включити улюблену музику і випустити все, що всередині", – йдеться в описі до ролика.
Шанувальники прийшли в захват від нової роботи Дорофєєвої. Вони засипали знаменитість компліментами.
"Пісня дуже качає. Хіт всіх прийдешніх літніх вечірок", "Мені прям зайшла. Рідко нову пісню слухаю три рази поспіль", "Надюша, супер", "Ця пісня рве", – написали люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Надя Дорофєєва презентувала пісню під назвою A Tebepo. Співачка зазначила, що ця композиція про нерозділене кохання.
Також Дорофєєва зізналася, що не була впевнена в успіху сольного проєкту. За її словами, гурт "Время и Стекло" розпався у вкрай складний для світового шоу-бізнесу період.
Стало відомо, які пісні українські знаменитості співають в караоке. Своїми музичними вподобаннями поділилися Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Наталія Могилевська та інші артисти.