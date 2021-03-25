Дорофєєва презентувала нову пісню і "гаражний" кліп

Українська співачка Надя Дорофєєва презентувала нову пісню під назвою Bam Bam і кліп на неї. Трек увійшов в перший сольний альбом артистки – Dofamin.

Відповідне відео зірка опублікувала на особистому YouTube-каналі. Воно було знято в стилі "гаражного виступу" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Bam Bam – це коли твоє серце розбите, можна сумувати й втрачати віру в кохання, а можна – все відпустити та танцювати до ранку. Включити улюблену музику і випустити все, що всередині", – йдеться в описі до ролика.

Дорофєєва презентувала нову пісню під назвою Bam Bam скриншот з відео

Дорофєєва зняла кліп на пісню Bam Bam в гаражі скриншот з відео

Шанувальники прийшли в захват від нової роботи Дорофєєвої. Вони засипали знаменитість компліментами.

"Пісня дуже качає. Хіт всіх прийдешніх літніх вечірок", "Мені прям зайшла. Рідко нову пісню слухаю три рази поспіль", "Надюша, супер", "Ця пісня рве", – написали люди.

Шанувальники засипали зірку компліментами

Шанувальники засипали зірку компліментами

Шанувальники засипали зірку компліментами

Шанувальники засипали зірку компліментами

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