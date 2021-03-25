Дорофеева презентовала новую песню и "гаражный" клип
Украинская певица Надя Дорофеева презентовала новую песню под названием Bam Bam и клип на нее. Трек вошел в первый сольный альбом артистки – Dofamin.
Соответствующее видео звезда опубликовала на личном YouTube-канале. Оно было снято в стиле "гаражного выступления" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Bam Bam – это когда твое сердце разбито, можно грустить и терять веру в любовь, а можно – все отпустить и танцевать до утра. Включить любимую музыку и выпустить все, что внутри", – говорится в описании к ролику.
Поклонники пришли в восторг от новой роботы Дорофеевой. Они засыпали знаменитость комплиментами.
"Песня жестко качает. Хит всех грядущих летних вечеринок", "Мне прям зашла. Редко новую песню слушаю три раза подряд", "Надюша, супер", "Эта песня рвет", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Надя Дорофеева презентовала песню под названием A Tebepo. Певица отметила, что эта композиция о неразделенной любви.
Также Дорофеева призналась, что не была уверена в успехе сольного проекта. По ее словам, группа "Время и Стекло" распалась в крайне сложный для мирового шоу-бизнеса период.
Стало известно, какие песни украинские знаменитости поют в караоке. Своими музыкальными предпочтениями поделились Надя Дорофеева, Настя Каменских, Наталья Могилевская и другие артисты.