Дорофеева показала свой дом и рассказала о планах на детей. Фото и видео

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о своем особняке, в котором живет уже два года с мужем Владимиром Дантесом – это первое собственное жилье звездной пары. Изначально артисты не хотели жить в загородном доме, но все же они накопили на него и ни разу об этом не жалеют.

Планировкой комнат и ремонтом в жилье занимались специалисты. Главными желаниями Дантеса и Дорофеевой были гостевая комната вместе с кухней и гардеробная для певицы. Об этом звезда сообщила в интервью программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказала Дорофеева, во время ремонта дома также предусмотрели место для детской комнаты.

"У нас есть комната наверху. Она просто стоит, там даже еще недокрашенные стены, так как смысла в этом пока что нет. Конечно, мы понимаем, что когда это произойдет, то здесь сделаем все в одну детскую комнату", – отметила артистка.

Кроме того, на территории жилья звездной пары есть сад с растениями бонсай, а также елкой и различными видами цветов.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская певица Надя Дорофеева призналась, что на свой день рождения получила от мамы подарок, который вызвал у нее много эмоций и нежных чувств, – семейный фотоальбом.