Дорофеева рассказала, какой подарок от мамы довел ее до слез. Видео

Известная украинская певица Надя Дорофеева призналась, что на свой день рождения получила от мамы подарок, который вызвал у нее много эмоций и нежных чувств, – семейный фотоальбом. Также она заявила, что когда первый раз просматривала его, то не смогла сдержать слез.

Об этом знаменитость рассказала в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Журналистам она впервые показала своих самых близких людей: маму, старшего брата, родного отца и отца, который ее воспитывал. На детских архивных фото семья выглядела счастливой и очень дружной.

"Мама приезжала на мой день рождения. Она мне сделала такой эмоциональный подарок – фотоальбом. Я, конечно, плакала, когда пересматривала эти фотографии…" – разоткровенничалась артистка.

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Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы с татуировкой. Она была в светлых джинсах с низкой посадкой, футболке и кофте. Свой лук звезда завершила черными очками, а также на теле Дорофеевой виднелась татуировка в виде китайского иероглифа.