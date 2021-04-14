Дорофеева отыграет свой первый сольный концерт в Киеве

Популярная певица Надя Дорофеева отправится во всеукраинский тур dofamin. Он начнется с концерта в Киеве, который состоится 5 июня 2021 года в КВЦ Парковый.

Подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба артистки. Отмечается, что во время выступления Дорофеева впервые споет новые песни из будущего альбома (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Дебютный мини-альбом dofamin стал основным источником вдохновения концертного тура, но кроме треков из EP и gorit, который стал для многих любимым, я впервые спою новые песни из будущего альбома. Я покажу полную концертную программу и познакомлю вас со всей своей командой – в безопасном open-air формате", – отметила Надя.

К слову, билеты на киевский концерт Дорофеевой уже поступили в продажу на сайте kontramarka.ua.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло". В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

Премьера дебютного мини-альбома Дорофеевой dofamin состоялась 19 марта 2021 года. Live-видео к EP собрало 1,5 млн просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Надя Дорофеева установила рекорд со своим мини-альбомом dofamin. Впервые в истории сингловых чартов все 5 песен из дебютной пластинки артистки попали в рейтинг ТОП-10 на ключевых стриминговых площадках (Apple Music, Spotify, YouTube Music).