Дорофеева отменила концерт в Луцке из-за внезапной болезни

Украинская певица Надежда Дорофеева пожаловалась на внезапное ухудшение самочувствия. Звезда отменила запланированный концерт в Луцке, но пообещала выступить 21 марта, через 5 дней.

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Несколько дней назад артистка провела концерт, хотя, по ее словам, чувствовала себя не очень хорошо. Соответствующее заявление появилось в его Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дорофеева не объяснила, что именно с ней произошло, а только заявила, что "очень-очень плохо себя чувствует".

"Луцк, дорогие, я так ждала нашей встречи сегодня, но из-за болезни вынуждена перенести концерт. Вчера сил на выступление еще хватило, но сегодня очень-очень плохо себя чувствую", – сообщила звезда.

Певица заверила, что все приобретенные на концерт билеты остаются действительными и можно использовать во время следующего шоу.

"Увидимся 21.03. Берегите себя", – написала исполнительница 18 часов назад и больше не выходила на связь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Jerry Heil перенесла концерт в Ивано-Франковске из-за госпитализации. Звезда из больницы запостила видео, как падала в трехметровую оркестровую яму.

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