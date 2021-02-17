Дорн и Лобода выступили на дне рождении российского футболиста Смолова. Фото и видео

Украинские исполнители Иван Дорн и Светлана Лобода были замечены на вечеринке в честь дня рождения нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова.

Знаменитости стали звездными гостями на празднике и исполнили несколько своих композиций. Соответствующими видео и фото футболист поделился на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на видео видно, как сначала на вечеринке Смолова выступил Дорн со своей известной песней под названием "Стыцамэн". После этого футболист поделился снимком, на котором певец его целует.

Затем Смолов показал момент, когда его поздравляла сама Лобода. Певица пожелала имениннику большой и настоящей любви в жизни. После этих слов звезда также спела несколько своих композиций.

Стоит отметить, что Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Она переехала в РФ и часто выступает на местных мероприятиях и участвует в российских проектах.

Иван Дорн – украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. Основатель и директор студии звукозаписи Masterskaya. Бывший участник группы "Пара нормальных". Знаменитость выступает как в России, так и в Украине, хотя на данный момент проживает в особняке под Киевом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новых сериях российского мультфильма "Ну, погоди!" прозвучат композиции украинского певца Ивана Дорна. Он специально написал музыку для ленты.