Дональд Трамп раскритиковал беременную Рианну накануне ее грандиозного выступления на Супербоуле-2023: подробности

В ночь с 12 на 13 февраля состоялся 57-й финальный матч сезона Национальной футбольной лиги по американскому футболу Супербоул, в перерыве между таймами которого выступила всемирно известная певица Рианна. Она не только впечатлила публику своим первым за 5 лет выступлением, которое без преувеличений выдалось грандиозным, но и новостью о второй беременности. Накануне шоу бывший президент США Дональд Трамп попытался унизить звезду.

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Скандальный политик, который за годы своего президентства был неоднократно раскритикован Рианной, заявил, что у певицы "нет никакого таланта". Подробности конфликта описали журналисты Independent.

"Без своего стилиста она была бы НИКЕМ. Плохо все, и НИКАКОГО ТАЛАНТА!" – резко высказался в адрес артистки Трамп в своей собственной социальной сети под названием Truth Social.

Его пост стал ответом на такую же гневную публикацию конгрессмена от Техаса Ронни Джексона, бывшего личного врача Дональда Трампа в Белом доме.

"Она сделала карьеру, извергая дегенеративную грязь, понося Америку при каждом удобном случае. Почему НФЛ демонстрирует это дерьмо? Рианна НЕ ДОЛЖНА выступать в перерыве!" – выдал Джексон, напомнив, что ранее певица публично посылала и унижала экс-президента.

Так, в 2020 году знаменитость посетила популярный придорожный аттракцион Cadillac Ranch в Техасе. Там она разрисовала баллончиком автомобиль, оставив на нем: "F**k Trump". Снимки с надписью певица обнародовала в своем Instagram, прокомментировав их одним словом: "Искусство".

Кроме того, РиРи публиковала в своих соцсетях видео, на котором Мелания Трамп отказалась держать своего мужа за руку. Тогда всемирно известная исполнительница с юмором прокомментировала, что "Мелания любит искусство", очевидно, намекая на свою выходку в Техасе.

Стоит отметить, что сама Рианна комментировать оскорбительные слова политиков в свой адрес отказалась.

Напомним, Рианна забеременела второй раз за два года. Отцом ребенка стал бойфренд знаменитости, рэпер и музыкальный продюсер A$AP Rocky (Раким Майерс), от которого артистка родила первенца в мае 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что звезда не показывала своего сына до 7 месяцев. Только недавно счастливые родители отважились познакомить поклонников с первенцем.

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