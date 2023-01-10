Дома принца Гарри и Опры Уинфри в Калифорнии оказались в зоне стихийного бедствия: власти отдали приказ эвакуироваться

Штат Калифорния в США накрыли небывалой силы ливни. В эпицентре стихийного бедствия оказался прибрежный город Монтесито, который называют настоящим раем для богачей, ведь там проживают многие американские миллиардеры и именитые звезды. В частности, принц Гарри со своей супругой Меган Маркл, а также легендарная ведущая Опра Уинфри.

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После крайнего проливного дождя власти отдали приказ эвакуировать жителей Монтесито, пишет Bloomberg. Ожидается, что ливни будут только усиливаться.

Недвижимость мировых знаменитостей и влиятельных людей подтопило в результате наводнения. Так, знаменитая ведущая Эллен Дедженерес поделилась в своем Twitter кадрами, на которых видно бушующую грязную "реку" возле ее роскошного имения.

"Этот ручей рядом с нашим домом обычно незаметен. А теперь он, вероятно, поднялся на девять футов (около 3 метров – ред.) и собирается подняться еще", – подписала Эллен.

Стоит отметить, что в Монтесито находится одна из самых дорогих недвижимостей США. Средняя стоимость жилья в ноябре 2022 года составила 4,2 миллиона долларов. Населенный пункт расположен неподалеку от Санта-Барбары. Ряд небольших городов рядом тоже оказались в зоне бедствия и отрезаны от "большой земли".

Известно, что из-за наводнения в Калифорнии погибло уже около 14 человек, среди которых пятилетний мальчик. Точное количество жертв установить не удается, поскольку во многие города попросту не могут попасть спасательные бригады.

Насколько сильно пострадали дома принца Гарри, Опры Уинфри и других знаменитостей – неизвестно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в своей автобиографической книге "Запасной" принц Гарри рассказал о службе в Афганистане в 2012-2013 годах, когда он был вторым пилотом боевого вертолета Apache. В то время, как написал в мемуарах сын короля Великобритании Чарльза ІІІ, он убил 25 боевиков Талибана.

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