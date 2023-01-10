newspaper
img

Дома принца Гарри и Опры Уинфри в Калифорнии оказались в зоне стихийного бедствия: власти отдали приказ эвакуироваться

Анна Кравчук
Люди
1 минута
330
Дома принца Гарри и Опры Уинфри в Калифорнии оказались в зоне стихийного бедствия: власти отдали приказ эвакуироваться

Штат Калифорния в США накрыли небывалой силы ливни. В эпицентре стихийного бедствия оказался прибрежный город Монтесито, который называют настоящим раем для богачей, ведь там проживают многие американские миллиардеры и именитые звезды. В частности, принц Гарри со своей супругой Меган Маркл, а также легендарная ведущая Опра Уинфри. 

Видео дня

После крайнего проливного дождя власти отдали приказ эвакуировать жителей Монтесито, пишет Bloomberg. Ожидается, что ливни будут только усиливаться. 

Недвижимость мировых знаменитостей и влиятельных людей подтопило в результате наводнения. Так, знаменитая ведущая Эллен Дедженерес поделилась в своем Twitter кадрами, на которых видно бушующую грязную "реку" возле ее роскошного имения.

"Этот ручей рядом с нашим домом обычно незаметен. А теперь он, вероятно, поднялся на девять футов (около 3 метров – ред.) и собирается подняться еще", – подписала Эллен.

Стоит отметить, что в Монтесито находится одна из самых дорогих недвижимостей США. Средняя стоимость жилья в ноябре 2022 года составила 4,2 миллиона долларов. Населенный пункт расположен неподалеку от Санта-Барбары. Ряд небольших городов рядом тоже оказались в зоне бедствия и отрезаны от "большой земли".

Известно, что из-за наводнения в Калифорнии погибло уже около 14 человек, среди которых пятилетний мальчик. Точное количество жертв установить не удается, поскольку во многие города попросту не могут попасть спасательные бригады. 

Дома принца Гарри и Опры Уинфри в Калифорнии оказались в зоне стихийного бедствия: власти отдали приказ эвакуироваться

Насколько сильно пострадали дома принца Гарри, Опры Уинфри и других знаменитостей – неизвестно. 

Как писал OBOZREVATEL ранее, в своей автобиографической книге "Запасной" принц Гарри рассказал о службе в Афганистане в 2012-2013 годах, когда он был вторым пилотом боевого вертолета Apache. В то время, как написал в мемуарах сын короля Великобритании Чарльза ІІІ, он убил 25 боевиков Талибана

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!