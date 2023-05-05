Как выглядит самая высокая девушка в мире ростом 215 см и как сложилась ее судьба. Фото

Румейса Гельги родилась в 1997 году в турецком городе Сафранболу. Со своим ростом 2 метра 15 сантиметров она считается самой высокой женщиной в мире. Когда ей было четыре месяца, у Румейсы был диагностирован синдром Уивера (редкое генетическое заболевание, которое вызывает чрезмерный рост). К шести годам девочка выросла до 1 метра 70 сантиметров и чувствовала себя ребенком во взрослом теле.

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Стоит отметить, что во всем мире данный диагноз имеют лишь 50 человек. В 17 лет уроженка Турции стала самым высоким подростком в мире и попала в книгу рекордов Гиннесса. В 2021 году ее признали самой высокой женщиной в мире, а в 2022-м – обладательницей самых больших рук и самых длинных пальцев. OBOZREVATEL расскажет, чем занимается рекордсменка и смирилась ли она со своей судьбой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

С самого детства Гельги сталкивалась с проблемами со здоровьем и неудобствами. Врачи диагностировали у нее порок сердца, вживили в позвоночник винты, чтобы снять с него нагрузку. Кроме того, жизнь девушки заметно отличается от людей с привычным ростом. В качестве блузок она покупает платья самых больших размеров, а также сама шьет себе юбки и брюки. Путешествует Румейса в специальном фургоне и ограничивает авиаперелеты, так как не может сидеть дольше 3 часов.

Из-за своего внешнего вида рекордсменка каждый день сталкивается с критикой в свой адрес. Но девушка не унывает, подчеркивая, что не всегда плохо отличаться от остальных. Известно, что Гельги занимается IT и недавно ей пришлось полететь в США ради карьеры в веб-разработке. Для перелета она забронировала в салоне целый ряд – шесть сидений.

Румейса ведет свой личный блог в Instagram, где за ней следят 40 тысяч фолловеров. Она выступает на телевидении, рассказывая о жизни с синдромом Уивера, а также вдохновляет людей, которые столкнулись с редкими заболеваниями. Девушка не жалуется на жизнь, зная, что ей отведена специальная миссия.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что сестры-близняшки из Америки вышли замуж за братьев-близнецов и родили им сыновей. Супруги начали жить в одном большом доме в Вирджинии и завели один Instagram-аккаунт на четверых.

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