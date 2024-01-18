Обручальное кольцо от Cartier и 5000 роз: известная украинская блогерша похвасталась помолвкой за миллион гривен во время войны

Известная украинская блогерша Кенди Суперстар, за которой в Instagram следит почти 1,5 миллиона подписчиков, выходит замуж. Любимый интернет-звезды Егор потратил на предложение по меньшей мере миллион гривен, ведь одно только обручальное кольцо от элитного ювелирного дома Cartier может стоить от 20 до 40 тысяч долларов (такие цены указаны на официальном сайте бренда).

Видео дня

Блогерша с насыщенными розовыми волосами выложила на личную страницу в Instagram видео, на котором парень делает ей предложение. Некоторые украинцы назвали это "наигранной показушностью" и "расточительством", которые неуместны в условиях полномасштабной войны.

"Да, да, да! 5 лет назад началась наша история, а теперь начинается новая. Просматриваю это видео уже миллион раз и каждый раз слезы на глазах… Не предложение, а просто мечта", – подписала сама Кенди обнародованные кадры.

Так, Егор заказал пять тысяч красных роз и сотни воздушных шаров в виде красных сердец. Все это занесли в квартиру, где живут влюбленные.

Для Кенди это все было якобы сюрпризом, о котором она не догадывалась. Егор пригласил домой друзей-блогеров. Любимой он завязал глаза и провел в квартиру, где ее уже ждали драгоценное обручальное кольцо с 30 бриллиантами и полностью заставленная пышными розами комната.

"Я сказала ДА. Теперь я – невеста, пишу и до сих пор не могу поверить, ааааа", – поделилась знаменитость.

Одни комментаторы поспешили поздравить пару, а вот другие задали новоиспеченным невесте и жениху вполне логичный и очевидный вопрос: "Действительно ли вы считаете уместным выбрасывать столько денег на ветер в нынешних реалиях, да еще и выставлять это все на показ?"

Также интернет-пользователи оставляют: "И все ради красивой картинки для инстаграм, а сколько можно было всего полезного закупить для наших защитников", "Деньги на ветер. Цветы завянут".

Кроме того, особенно бдительные подписчики заметили, что блогерша имела идеальный маникюр, то есть свежий, а значит, сделала его прямо перед предложением. Это натолкнуло комментаторов на мысль, что девушка знала о предложении, а видео для соцсетей – это "спектакль".

"Она знала, потому что маник свежий", "И так совпало, что маникюр свежий сделала", – пишут комментаторы.

Как писал OBOZ.UA, ранее другая известная блогерша Юлия Верба похвасталась своими дорогими брендовыми вещами, в том числе и авто премиум-класса марки Mercedes за 200 тысяч евро (8 миллионов гривен). Также она показала свое любимое кольцо. Это изделие в виде змеи от итальянской компании Bulgari, замыкающей тройку крупнейших ювелирных компаний мира. Стоимость украшения – 25 тысяч евро (более одного миллиона гривен). Все подробности – в материале.

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