Дочь Заворотнюк впервые за долгое время показала фото с мамой

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Анна поделилась с поклонниками редким архивным кадром со своей мамой. Звезда также призналась, почему скрывает от общественности любую информацию о состоянии артистки.

Соответствующее фото 25-летняя Анна опубликовала на своей странице в Instagram. На фото изображены сама дочь и Заворотнюк в салоне автомобиля. В посте девушка рассекретила, почему не говорит и не комментирует состояние здоровья актрисы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Анны, она устала от чрезмерного внимания к сложившейся ситуации с ее мамой. Девушка призналась, что ее постоянно зовут на интервью и ток-шоу, предлагая за участие огромные деньги. Как утверждает дочь Заворотнюк, она не может позволить себе рассказывать о состоянии мамы и спокойно отвечать на неудобные вопросы.

"Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу чтобы меня жалели", – сообщила в фотоблоге Анна.

Также дочь Заворотнюк призналась, что из-за болезни звездной мамы она начала заниматься с психологом и пытается справиться с этим ударом судьбы. Девушка попросила в Instagram быть немного деликатнее и не спрашивать больше ее на тему болезни Заворотнюк.

"2017 год. Момент абсолютного счастья запечатлен на этом, дорогом мне, снимке. Я люблю тебя", – подписала кадр Анна.

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