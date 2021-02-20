Дочь Заворотнюк впервые за долгое время показала фото с мамой
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Анна поделилась с поклонниками редким архивным кадром со своей мамой. Звезда также призналась, почему скрывает от общественности любую информацию о состоянии артистки.
Соответствующее фото 25-летняя Анна опубликовала на своей странице в Instagram. На фото изображены сама дочь и Заворотнюк в салоне автомобиля. В посте девушка рассекретила, почему не говорит и не комментирует состояние здоровья актрисы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
По словам Анны, она устала от чрезмерного внимания к сложившейся ситуации с ее мамой. Девушка призналась, что ее постоянно зовут на интервью и ток-шоу, предлагая за участие огромные деньги. Как утверждает дочь Заворотнюк, она не может позволить себе рассказывать о состоянии мамы и спокойно отвечать на неудобные вопросы.
"Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу чтобы меня жалели", – сообщила в фотоблоге Анна.
Также дочь Заворотнюк призналась, что из-за болезни звездной мамы она начала заниматься с психологом и пытается справиться с этим ударом судьбы. Девушка попросила в Instagram быть немного деликатнее и не спрашивать больше ее на тему болезни Заворотнюк.
"2017 год. Момент абсолютного счастья запечатлен на этом, дорогом мне, снимке. Я люблю тебя", – подписала кадр Анна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.