Дочь Заворотнюк сменила цвет волос и удивила сходством с мамой

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Анна поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала новый цвет волос.

Девушка решила кардинально сменить имидж и покрасилась на оттенок темнее. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, Заворотнюк решила показать подписчикам, как сделать красивый макияж на вечеринку за пять минут. Затем она спросила, заметили ли поклонники, что у нее новый цвет волос, а также попросила оставить свое мнение – какой оттенок ей идет больше.

Так, дочь актрисы решила покрасить волосы на цвет темнее. Кроме того, она предстала с аккуратной укладкой на голове.

Стоит отметить, что пользователи сети остались в восторге от изменений Заворотнюк и засыпали ее комплиментами. Также многие подчеркнули, что девушка – копия мамы.

"Вы так похожи на свою маму", "Цвет волос прям мега натуральный! Прям ваш! Клево!", "Такая милая, прям приятно смотреть", "Я думала это Настюша, как вы похожи", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии своей матери. Девушка заявила, что артистка тяжело больна и добавила – она настоящий боец, поэтому все победит.