Дочь Заворотнюк призналась в затяжной болезни: диагноз ей поставили около двух лет назад

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась со своими подписчиками откровенным признанием – уже более двух лет она борется с депрессией и паническими атаками. По словам девушки, длительный период времени она принимала сильные препараты, чем сильно навредила своему организму.

На странице в Instagram Анна опубликовала соответствующий пост. Она уточнила, что не прекращает лечение, поэтому верит, что в скором времени все наладится (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов", – призналась девушка.

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"Мое состояние и настроение очень переменчивы. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати", – объяснила она подробнее свое состояние.

Анна Заворотнюк родилась в семье российской актрисы Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Родители, Анна и ее младший брат Майкл несколько лет жили в Лос-Анджелесе, где открыли агентство элитной недвижимости.

Анна Заворотнюк училась в частной школе в Англии и не раз признавалась, что самая ее самая большая мечта – быть актрисой.

Впервые девушка появилась на экране в пятом сезоне "Закрытой школы", где сыграла одну из учениц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Заворотнюк показала ролик, в котором появилась в мини-платье с открытой спиной и лаковых ботфортах. Ее наряд был эффектным: черное обтягивающее платье с длинными рукавами, обувь на высоком каблуке и небрежные локоны по бокам. А завершали образ помада ярко-красного оттенка и массивные сережки.