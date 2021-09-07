Дочь Поляковой в образе анимешницы пустила дым на камеру. Фото

16-летняя Маша, дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала необычный образ анимешницы. Девушка появилась с короткой стрижкой и синими волосами.

На одном из кадров Полякова пускала дым. Соответствующие фото дочь знаменитости опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Маша решила кардинально сменить образ ради участия в киевском фестивале комиксов и косплея Comic Con 2021. 16-летняя дочь Поляковой позировала на камеру в черном платье с корсетом, с короткими синими волосами и неброским макияжем на лице.

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"Как вам мой образ на комик он?" – поинтересовалась Маша у своих подписчиков.

Пользователи сети стали активно комментировать аутфит Маши. Они буквально засыпали комплиментами девушку.

"Вылитая мама", "Мария, вы мой краш", "Очень красивая", "Оля Полякова на минималках", "Ну это просто отпад всего", – пишут люди.

К слову, ранее Оля Полякова поддержала свою дочь после исполнения песни с матами. Она заявила, что своих детей всегда нужно любить и помогать им.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маша Полякова поделилась кадром в элегантном наряде. Вместе со своей звездной мамой она отдыхала на Лазурном берегу во Франции.