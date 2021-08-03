Маша Полякова в наряде без белья впечатлила сеть. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Маша Полякова в наряде без белья впечатлила сеть. Фото

16-летняя Маша, дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, поделилась кадром в элегантном наряде. Вместе со своей звездной мамой она отдыхает на Лазурном берегу во Франции.

На фото, опубликованное в Instagram, Маша позирует в черной кружевной маечке на тоненьких бретелях с глубоким вырезом, а также в короткой клетчатой юбке. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпкой с атласным бантом.

Начинающая артистка поинтересовалась у подписчиков: "Как вам жара?".

Маша Полякова позирует на фоне яхты.
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Наряд Маши понравился далеко не всем.

"Фотошоп зашкаливает, зачем уменьшать талию? Чтобы казаться стройной?", "Вся в мать", – писали недоброжелатели.

Скриншот комментариев.

Однако поклонников Маши оказалось больше.

"Невыносимая. Как всегда удивляешь своими фотками", "Красоточка", "Жарко", "Шикарная дама", "Гонь", "Жара жаркая", "жарко до невозможности, но твои публикации спасают положение", "Очаровательная", "Очень красивая", "Маша, разве можно быть такой красавицей? Ты же смущаешь своей красотой не только мужчин, но и женщин. Я боюсь их зависти", – пишут в комментариях.

Скриншот комментариев.
Скриншот комментариев.
Скриншот комментариев.

К слову, младшая Полякова опубликовала в Stories и другое фото, где она в более откровенном наряде. Она сделала селфи в зеркале, показав свою фигуру в черном бикини.

Мария в черном бикини.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова поддержала свою дочь после исполнения песни с матами. Она заявила, что своих детей всегда нужно любить и помогать им.

шоу-бизнесзвезды в бикиниОля Полякова