Дочь Поляковой с бойфрендом показали непристойные жесты подписчикам и нарвались на бурные споры

18-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – со своим бойфрендом Артуром нарвались на хейт из-за дерзкой фотосессии. Влюбленные показали подписчикам средние пальцы, не объяснив, что означает грубый жест.

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Поэтому в комментариях начались бурные обсуждения подростков и их медийного поведения. Снимки появились в Instagram дочери известной исполнительницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На первом фото пара позировала в объятиях друг друга, страстно целуясь. Вторая фотография в карусели была менее положительной. На ней влюбленные показали подписчикам, для которых было опубликовано фото, средние пальцы.

Фоловеры пары по-разному отреагировали на непристойный жест. Некоторые осудили подростков за грубое поведение и высказались, что им было неприятно увидеть такой пост в своей ленте. Другие же предположили, что Мария и Артур показали свое отношение к хейтерам и критике.

По мнению подписчиков, игнорировать и осуждать непрошеное мнение хейтеров в сети – правильно.

"Культурная девочка. Воспитанная", "Классно получилось. Второе фото для критиков первого", "Маша очень неуверенная в себе личность, если постит такие фото", "Ужас. Зачем показывать такое пальцем? Это нам показывает? Как-то некрасиво", "Запихните себе эти пальцы в одно место. Яблоня от яблони далеко не падает", "Молодые, красивые, свободные", "Девушка кладет на мысли людей и правильно делает", – говорится в сообщениях.

Напомним, что недавно дочь певицы сходила на спектакль в лондонский театр "Ковент-Гарден" и нарвалась на критику из-за вульгарной брани.

Как писал OBOZREVATEL, в марте этого года 18-летняя Маша посетила Париж со своим парнем, но и тогда не обошлось без скандала. Юная музыкантка заявила подписчикам из Украины, что "хочет жить, а не выживать".

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