Дочь Поляковой озадачила исполнением рок-песни вместе со своей группой. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Дочь Поляковой озадачила поклонников своим пением

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша озадачила поклонников своим пением. Так, 16-летняя девушка вместе с рок-группой "ШВЫ" показала часть их первого авторского трека.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram-аккаунте коллектива. На нем видно, что музыканты записывали ролик отдельно, в своих домах. Парни играли на гитарах, пока Маша эмоционально демонстрировала вокальные способности (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Маша Полякова с группой "ШВЫ" показала часть первого авторского трека

В комментариях пользователи поделились своей реакцией на творчество Маши и ее группы. Так, мнение юзеров разделилось.

"Супер", "Вокал – огонь. Но звук именно с микрофона исполнительницы немного режет уши", "Это очень красиво, я люблю такой вокал", "Кайф", "Вокал нужно подтянуть, а так молодец – дерзай", "Как по мне, то непонятно, но это может нравиться кому-то другому, поэтому вперед", "Ужас! Девочка, это не пение", – написали люди.

Пользователи поделились своей реакцией на творчество Маши и ее группы
Пользователи поделились своей реакцией на творчество Маши и ее группы
Пользователи поделились своей реакцией на творчество Маши и ее группы
Пользователи поделились своей реакцией на творчество Маши и ее группы
Пользователи поделились своей реакцией на творчество Маши и ее группы
Пользователи поделились своей реакцией на творчество Маши и ее группы

Напомним, что еще в октябре прошлого года стало известно, что Маша Полякова создала свою рок-группу "ШВЫ". Коллектив сейчас работает над первым авторским треком. К слову, на профиль музыкантов подписано уже более 2 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда. Так, 16-летняя Маша опубликовала Instagram-сторис ролик, в котором была запечатлена их теплая встреча. Молодой человек по имени Влад закружил девушку в своих объятиях.

  • Маша Полякова удивила кардинальной сменой имиджа. Звездная мама перекрасила волосы дочери в насыщенный цвет меди, заявив, что в ней пропадает талант парикмахера. Результатами своего труда артистка поделилась в социальной сети.

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