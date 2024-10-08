Дочь Нины Матвиенко вспомнила, что певица завещала ей во сне, и обратилась к маме в годовщину ее смерти

Ровно год назад, 8 октября, Украина потеряла легендарную певицу Нину Матвиенко. Дочь исполнительницы Тоня Матвиенко щемяще обратилась к маме в годовщину ее смерти и отметила, что обязательно организует концерт памяти, как "Цветок душа" завещала во сне.

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Трогательным постом 43-летняя артистка поделилась в своем Instagram. Звезда отметила: после того, как Нина Митрофановна ушла в вечность, жизнь Тони изменилась навсегда.

"Уже год, как вас нет... Мое душевное состояние и шок можно было передать разве что с ощущением, когда я узнала, что началась война. Опустошенная и выжатая, как тряпка. Моя жизнь изменилась навсегда. Я знаю, что такое потеря и знаю, что такое ценить", – написала певица.

По словам Тони Матвиенко, после смерти матери она долгое время не могла приходить на кладбище и убрать ее вещи из дома. Артистке было сложно появляться на публике, поскольку все вспоминали покойную звезду украинской эстрады. В щемящем посте-обращении исполнительница рассказала Нине Митрофановне, как сейчас живет ее семья.

"У нас все хорошо. Вас президент посмертно отметил наградой "Национальная легенда Украины", а Нинусик спела впервые со мной на сцене. Ульяна основала свой проект, счастливая с Юрой. Арсен затеял дома ремонт, вам бы точно понравилась ванна", – отметила артистка .

В конце Антонина акцентировала внимание на том, что все очень скучают по Нине Матвиенко. Знаменитость вспомнила руководство мамы и заверила: обязательно воплотит его в жизнь.

"Сегодня все встречаемся у тети Вали. А еще, я сделаю концерт памяти, как Вы мне сказали во сне!" – сказала исполнительница.

Напомним, сердце "цветка-души" Нины Матвиенко остановилось 8 октября 2023 года. Артистка отошла в засветы за два дня до своего дня рождения: 10 октября ей должно было исполниться 76 лет.

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