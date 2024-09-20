Дочь Брюса Уиллиса поделилась нелестными новостями о состоянии отца: болезнь быстро прогрессирует

Дочь известного американского актера Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, Талула рассказала поклонникам нелестные новости о состоянии здоровья тяжелобольного отца. По словам наследницы знаменитости, когнитивное нарушение поразило лобно-височную часть мозга.

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Американка призналась, из-за быстрого прогрессирования болезни их семье приходится переживать нелегкие дни, пишет InStyle. Она добавила, что звезда "Крепкого орешка" находится в стабильном, как для его заболевания, состоянии.

"Это сложно. Бывают такие болезненные дни, но в них очень много любви. И это действительно показало мне, что я не должна воспринимать ни одного момента как должное", – поделилась Талула Уиллис.

Как сообщает In Touch Weekly, лобно-височная деменция не ухудшила двигательные возможности Брюса Уиллиса, однако у актера всегда есть помощники, контролирующие его состояние. Родные знаменитости пытаются как можно больше времени проводить с артистом, ведь беспокоятся из-за быстрого распространения недуга.

"Болезнь прогрессировала настолько, что его семья волнуется, что у них может не остаться много времени с Брюсом. Они спрашивают, доживет ли он до своего 70-летия", – рассказал инсайдер.

Напомним, два года назад американскому киноактеру диагностировали афазию – неизлечимый недуг, ухудшающий речь. В 2023 году врачи констатировали, что у Брюса Уиллиса деменция. С тех пор звезда завершил свою актерскую карьеру.

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